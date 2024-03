Avanes kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

Võru maakonnas rahastati eelmisel aastal 31 projekti. Võrumaa Arenduskeskuse kohaliku omaalgatuse programmi projektijuht Kaire Trumm nendib, et tegemist on niivõrd populaarse meetmega nii Võru maakonnas kui mujal Eestis. Seetõttu jäävad kahjuks rahastamata ka paljud projektid, mis on nõuetele vastavad. “Kindlasti on see toimiv meede, kus rahastus võiks olla oluliselt suurem,” ütles Trumm, lisades, et nõuetele vastavaid taotlusi oli eelmisel aastal kokku üle poole rohkem kui meetmest rahastada suudeti. Seda enam oli Trummi sõnul hea meel kui sügisvooru mahtu suurendati. Sel aastal on aga toetuse kogumaht võrreldes eelmise aastaga veidi väiksem.