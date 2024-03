Plahvatuse peale ärganud Põlvamaa suurpere kaotas tules kodu

«Inimesed on olnud abivalmid ning riideid on praegu juba palju,» oli pereisa eile tänulik, kuid tõdes samas, et rõivaid tuuakse tohutute kottidega ning neid pole enam kusagil hoiustada. «Lapsed kasvavad kiiresti ning riideid on kogu aeg uusi vaja – oleks mõistlik, kui saame sobivad riided ise osta.»