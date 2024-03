Ühiskaardilt läks Valgas raha maha ka tasuta sõiduõigusega inimestel

Märtsi algul märkasid paljud Valga linnaliinidel tasuta sõiduõigust omavad valla elanikud, et linnabusside validaatorid võtavad ühiskaardilt piletihinna jagu raha maha. Lisaks on murelikud sõitjad kurtnud, et Valga linna- ja maakonnaliinidel pole võimalik kasutada üht kuukaarti, vaid see tuleb soetada vajaduse korral linnas ja maakonnas eraldi.