Uurimus paljastas probleemid logopeedilise ravi kättesaadavusega

Tegemist on esimese taolise teadusuuringuga, kus hõlmatud kõik aastatel 2010–2022 haigekassa rahastusel osutatud logopeedilise ravi teenused Eestis. Tulemused näitasid, et 2022. aasta lõpuks langes logopeedilise raviteenuse maht 2012. aasta tasemele.

«Peamine järeldus on, et logopeede ei jätku igale poole ja neid tuleb hoida. Teenust ei saa osutada, kui spetsialisti ei ole. Nõudlust on, aga seda ei suudeta täita,» ütles Põlva haigla taastusravi teadusuuringute töörühma liige Anne Uriko.