«Meie põhitoodete müüki magustatud jookide maks väga ei mõjuta,» sõnas Setomaal tegutseva suurettevõtte juht. «Teadaoleva loogika järgi võiks see meie käibele mõnes mõttes isegi positiivne olla.»

Jõgeva sõnul on uue maksu mõjud kindlasti tugevamad näiteks limonaadi- ja mahlajookide tootjatele, Coca-Cola kontsernile ja alkoholivabade õllede valmistajatele. «Ega uus maks üldiselt siiski rõõmu tee. Aga meile ei valmista see sellist peavalu, et peaksime hakkama mõtlema hinna tõstmisele, toodete koostise muutmisele või suhkrusisalduse vähendamisele.»