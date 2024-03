Eestlaste ja lätlaste digiretseptid liiguvad nüüd piiriüleselt

See samm märgib olulist arengut kahe riigi vahelises tervishoiukoostöös, muutes Läti juba 11. riigiks, millega Eesti sellist andmevahetust praktiseerib.

Lätit külastatavate eestlaste jaoks tähendab see Eesti digiretsepti alusel kohalikes apteekides retseptiravimite kättesaadavust. Lisaks on meditsiinitöötajatel võimalus vajadusel tutvuda terviseandmete kokkuvõttega, et pakkuda patsientidele erakorralise vajaduse puhul parimat võimalikku ravi. Samad mugavused on Läti kodanikel ka Eestis.

„Kui Eesti ja Soome olid Euroopa Liidus esimesed riigid, kes juba 2019. aastal hakkasid piiriüleselt digiretsepte vahetama, siis seda suurem on rõõm nüüd juba ka Läti liitumise üle. Teenuste vaba liikumine on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtetest: et see toimiks, on vajalik ka andmete piiriülene liikumine. Võimalus oma retseptiravim teises riigis apteegist kätte saada või vajaduse korral jagada oma terviseandmeid ka teise riigi arstiga on enamatki kui lihtsalt mugavus – see on ka killuke turvatunnet ja ühtekuuluvust,“ ütles sotsiaalministeeriumi innovatsiooni valdkonna asekantsler Nele Labi.