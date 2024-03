Barrus Võru pikendas lepingut Balti Liiga suurima punktikahuriga

Barrus Võru peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnul võeti Renato Võrru toomisega hooaja alguses suur risk: «Vaatasime läbi kümneid mehi, suhtlesime agentidega ning lootsime, et oleme oma võimaluste piires teinud õige valiku. Sel korral saame õnneks nentida, et läks hästi. Füüsise poole pealt on ta juba praegu atleet, aga üldmängu ja kogemuste kasvuga on võimalik järgmisel hooajal veel kõvasti juurde panna. Renatol on aidanud siinne keskkond areneda ja koostöö jätkamine on mõlema poole ühine huvi.»