Võrumaa inimesed osalevad sõeluuringutel varasemast aktiivsemalt

Lõuna-Eesti Haigla ravijuhi Agnes Aarti sõnul on inimestel infot sõeluuringute kohta kindlasti rohkem kui varem, ent teavituskanalite rohkus nõuab ka detailsemat läbimõtlemist, mil viisil info inimesteni jõuaks. “Noored ei käi enam Facebookis, vanematel inimestel pole kõigil hea suhe internetiga erinevatel platvormidel,” nentis Aart. Ka uuringul osalemine ise on muutunud näiteks kodutestide võimaluse lisandumisega lihtsamaks ning see võib olla üks põhjustest, miks osalejate hulk on suurenenud. Endiselt näeb ta probleemi meeste uuringutel osalemises ning möönas, et mehed ei kipu end uurida laskma. “Õnneks, kui kõrval on aktiivne naine, siis tema mahitusel tulevad nad hea meelega uuringutele. Tõuget on vaja!” lisas ta.