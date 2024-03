Valga- ja Võrumaa korterite üürihinnad tõusid märgatavalt

Värske statistika portaalilt Kinnisvara24 näitab, et jaanuaris lisandus üüriturule ligi veerandi võrra ja veebruaris 14% rohkem kortereid kui neid oli pakkumises aasta tagasi. Kehvemas seisukorras elamispindadele on praegu keeruline üürilist leida. Valga- ja Võrumaa üürihinnad on teinud aastaga ühe suurima tõusu, Põlvamaal on hinnad aga kukkunud.