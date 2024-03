Lähipäevad toovad miinuskraadid tagasi

Pühapäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikul Põhja-Eestis paiguti sekka lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikuks pöördub põhjarannikul kirdesse ja tugevneb 7-12, puhanguti 18 m/s. Sooja on 2-7 kraadi, hommikul aga temperatuur langeb. Päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, põhja poolt alates läheb sadu üle lumeks, paiguti tuiskab. Õhtul Põhja-Eestis sadu lakkab ja kohati on selgimisi. Puhub kirde- ja põhjatuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 21 m/s. Õhutemperatuur on ennelõunal Põhja-Eestis vahemikus -1 kuni +1, Lõuna-Eestis +2 kuni +6 kraadi, õhtuks langeb kõikjal 0 kuni -4 kraadini. Teed muutuvad libedaks!

Esmaspäeva öösel Põhja-Eestis pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Lõuna-Eestis on enamasti pilves ilm ja mitmel pool sajab lund, võib kergelt tuisata. Puhub kirdetuul 6-13, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s, pärast keskööd pikkamööda nõrgeneb. Külma on 2-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja Kagu-Eestis sajab vähest lund, Põhja-Eestis on ennelõunal vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.