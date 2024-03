Fotod ⟩ Valga vanimas puitmajas hakkavad tegutsema toidukoht ja mittetulundusühing

Aadressil Kesk 19 asuv hoone valmis 18. sajandi keskpaigas. Kuna ehitis oli kehvas seisus, tuli see taastades sisuliselt nullist üles ehitada. Väljast sai maja täiesti uue ilme. Uuendatud on ka katus ja esimese korruse siseviimistlus. Asevallavanem Kaupo Kutsari sõnul on maja taastamine nüüdseks sisuliselt lõppenud. «Et maapind on külmunud, siis väljas tänavakivide kohendamist veel on.»