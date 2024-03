Rõuges hakkab taas kino saama

Eesmärk on taastada Rõuges kinotraditsioon. «Kes seda nüüd enam täpselt mäletab, millal viimane film rahvamajas linastus, nüüd aga oleme jõudnud taas kord sinnamaale, et meil on olemas enam-vähem korralikud tehnilised võimalused, et pakkuda valla rahvale suurepärast filmielamust,» sõnas rahvamaja juhataja Kristjan Kurm.