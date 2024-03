Lõuna-Eesti väikelinnade inimesed eelistavad üha enam ostelda e-poes

Eesti e-kaubanduse liidu statistika näitab, et 80% elanikest eelistab tellida soovitud tooted pakiautomaati. Valik on suur, sest Eestis tegutseb ligi 7700 e-poodi. Samas on hea olla ettevaatlik, sest kahjuks ei arvesta neist pooled tarbijaõigustega, näitasid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ning Eesti e-kaubanduse liidu uuringud. Maksekeskuse kliendianalüüs kinnitas, et koroonakriis suurendas internetis ostlejate arvu 50%. Selle tõestuseks on ka pakiautomaatide juures looklevad järjekorrad.