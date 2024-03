Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm tõdes, et ühiskonna stressitase kajab vastu ka politseitöös. Patrullpolitseinikud peavad taluma varasemast rohkem verbaalset vastuhakku.

Elu Lõuna-Eesti kolmes maakonnas on väga turvaline, kuid politseinikel on käed-jalad tööd täis. Suurem osa Võru, Valga ja Põlva maakonnas politseile tehtud väljakutsetest on kas otse või kaude seotud alkoholi liigtarvitamisega, ütleb Kagu politseijaoskonna juht politseikolonelleitnant Tamar Tamm.