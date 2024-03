Põlvamaal kadunud mehe aitas leida tähelepanelik inimene

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kert Kotkas ütles, et politsei otsis kadunud meest aktiivselt alates hetkest, kui neile kadumisteade laekus. «Kammisime läbi mehe kodupiirkonda ja kasutasime selleks ka droone ning koerapatrulle. Lisaks politseinikele tulid appi ka vabatahtlikud, käis tihe koostöö päästega ja kaasasime otsingule ka PPA lennusalga kopteri. Täna varahommikul saime teate tähelepanelikult inimeselt, kes märkas meest enda krundist mööda kõndimas. Pererahvas kutsus Ülo enda juurde sisse ja turgutas teda sooja joogiga. Praeguseks on Ülo juba kodus ja tema tervisega on kõik korras.»