Dr Madli Pintson on Põlvast pärit ja Põlva haiglasse jõudis ta peale residentuuri lõpetamist, kui asus tööle siseosakonnas arstina, juhatades samas ka neli aastat osakonna tööd.

„Mulle suured haiglad väga ei meeldi, seal ei ole sageli ühtehoidvat kollektiivi. Kõik on kuidagi eraldi, keegi koridoris tere ei ütle. Siin aga teretavad kõik, enamasti ka naeratades, üksteist,“ tõdes dr Pintson. Loomulikult pole üksnes tere see, mis inimest kuskil kinni hoiab. Eelkõige on nendeks teguriteks töökliima ja kolleegid hooldajatest arstideni.