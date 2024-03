USA liitlasüksuse lahinglaskmised toovad Nursipallu müra

Lisaks käsitulirelvadele kasutatakse harjutusel ka jalaväe toetusrelvi: kuni 120 mm kaliibriga miinipildujaid ning tankitõrje granaadiheitjaid. Toetusrelvade laskudega kaasneb tavapärasest kõrgem müra, mis on tõenäoliselt tajutav ka Nursipalu harjutusväljast väljaspool.

Miinipildujate ja tankitõrje granaadiheitjate kasutamine on vajalik selleks, et luua sõduritele võimalikult tõepärane lahingsituatsioon ja võimaldada neil kasutada tingliku vastase tõrjumiseks kõiki enda relvastuses olevaid vahendeid. Harjutuse üheks eesmärgiks on ka pimedas laskmise treenimine ning seetõttu ulatuvad laskmised käsirelvadega hilisõhtusesse aega.