Politsei otsib endiselt Tartumaal kadunud 85-aastast Heinut

"Politseinikud on jätkanud täna Kastre vallas ja selle ümbruses erinevate aadresside kontrollimist, ent meest ei ole jätkuvalt leitud. Kaasatud on vabatahtlikud, kaitseliitlased, droonid ja koerapatrullid," ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kert Kotkas. "Palun eriti Kastre, Ahja, Tabivere ja Tartu inimestel hoida silmad lahti. Samuti ei ole välistatud, et Heinu on istunud bussi peale ja mõnda teise Eesti piirkonda sõitnud. Seega, kui olete Heinut eile või täna kuskil liikumas näinud, siis andke sellest politseile teada. Iga vihje on vägagi tervitatav."