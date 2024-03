Kokku on Estoloppeti loomisest alates 27. hooaja lõpuks peetud 123 maratoni, mille on algusest lõpuni läbi teinud neli vaprat suusatajat: Arvo Raja, Sulev Muru, Kaarel Toss ja Indrek Pak. Seejuures on Sulev Muru pärit Võru- ja Kaarel Toss Põlvamaalt.