Kõigil põhikoolilõpetajatel, kes mõtlevad edasiõppimise peale Võru maakonna gümnaasiumides või kutsekoolis, on võimalik tulla õpilasvarjuna kohalike koolidega tutvuma.

See tähendab, et 9. klassi õpilastel on võimalus veeta üks päev gümnasisti või kutsekooli õpilase kõrval, käia koos temaga tundides ja osaleda koolielus. Nii saab põhikoolilõpetaja parema ettekujutuse, milline näeb välja edasiõppimine kodukoha koolides.