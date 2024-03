Enim kõneldi Eesti üheksanda omavalitsuspäeva korraldamisest Võrus ja Harjumaa omavalitsuspäeva tegemisest. Arvestades Tartu kui Euroopa kultuuripealinnaga tehtavat koostööd, on ka Võru omavalitsuspäeva teema «Kultuuriline eripära on piirkondliku elujõu allikas».

Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on Võru unikaalne kultuurikeskkond, kus oluline roll nii võrokestel kui ka setodel. «Püüdsime leida teema, mis meid kõiki seob. Võiksime ka rääkida rahandusest või haridusest, aga kultuur on just see, mis oluline,» ütles Kõva. «Korraldusega oleme graafikust ees. Et oleme eripärases kultuuriruumis, töötame välja ka vastava programmi.»