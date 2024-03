Põlva valla kooliperedel tuleb leppida liitklassidega

Noogi sõnutsi oli kaalumisel ka erakoolide toetamise lõpetamine, sest see ei ole kohustuslik. Aga kuna erakoolide pidajad on andnud märku, et ei suudaks lasteaedu toetuseta pidada, valla asutustes aga pole õpilastele piisavalt kohti, jäi see mõte ellu viimata.