Seminar Euroopa Liidust tõi kokku Võru eakad

Võru eakad pidasid oluliseks, et seminaril kõneleks keegi, kel on Euroopa Parlamendis töötamise kogemus ning võimalusel ka kohalik taust. Sellest tulenevalt võeti ühendust võrumaalase Ivari Padariga, kellel on lisaks mitmekülgsele poliitikavaldkonna kogemusele ka kogemus Euroopa Parlamendi saadikuna aastatel 2009–2014.