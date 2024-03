Helen Elias: muudatuse eesmärk peab olema kvaliteetne haridus

Praegu vaevlevad paljud omavalitsused raskuste pärast haridusvaldkonnas ning head lahendust ei paista. Otsuste vastuvõtmise asemel süüdistatakse riiki või püütakse probleemi eirata. Siiski ei saa minna mööda faktidest, et Eesti koolivõrk on välja kujunenud nõukogude ajal agrotööstuskomplekside tingimustes. Maapiirkondades on aga õpilaste arv viimaste aastate jooksul tuntavalt vähenenud, mistõttu on vaja ellu viia nii struktuurseid kui sisulisi muudatusi.