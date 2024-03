«On kaks võimalust – kas kõigi kulud kasvavad võrdselt või hakkab seda mõjutama igaühe panus. Meie soov on, et neile, kes koguvad jäätmeid liigiti, hakkab jäätmetasu arve olema näiteks kortermajades kuni viis eurot kuus. Kes aga ei sorteeri, maksab umbes kolm korda rohkem. Nii saavad arvestatava hinnaeelise just need, kes oma jäätmeid sorteerivad,» selgitas kliimaminister Kristen Michal.