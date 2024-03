Rattaralli pöördub tagasi Lõuna-Eestisse

«Korraldajatel on väga hea meel, et Lõunaringtee ehituse lõpp võimaldab meil taas Tartu rattaralli rajad viia nende algupärastele Lõuna-Eesti teedele. See pakub sõitjatele kindlasti nii kauneid vaateid kui vaheldust,» sõnas peakorraldaja Indrek Kelk. «Küll aga tähendab vahepealne üleminek mass-stardilt lainestartidele, et vajame uut stardipaika ning tõenäoliselt saab see olema W. Ostwaldi ja Sanatooriumi tänava kandis. Finiš jääb traditsiooniliselt Turu tänavale, Aura keskuse juurde.»