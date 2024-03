Võrumaa noortega tegelevad spetsialistid otsisid Islandil tööõnne

Murranguline hetk oligi ennetusmudelis siis, kui eri osapooled – noorsootöötajad, koolid, politsei, kodu – hakkasid tegema koostööd. Kerli Kõiv, Võrumaa arenduskeskuse haridusuuendaja





Islandi noortekeskustes on iga päev tööl vähemalt neli-viis noorsootöötajat. Meeskonnas ollakse paindlikud, võimaldades üksteisele vaba aega nii enesearenguks kui ka puhkepausideks, tehakse ühiseid väljasõite. Hea praktika näitena tõi Kõiv esile sellegi, et tudengid, kes ülikoolis selle valdkonna eriala õpivad, asuvad kohe osalise ajaga ka noortekeskustes tööle. Nii moodustubki tugev ja mitmekülgne meeskond.



Reisiseltskonna hinnangul võib Võru maakond olla uhke, et olemas on oma noorsootöö nõukogu, mis ametikaaslasi ühise tugeva meeskonnana koos hoiab. Samuti on koostööd edendanud see, et valdades on väiksed noortekeskused koondatud ühise asutuse alla. «Nüüd peaks aga mõtlema, kuidas tagada järjepidevus ning inimeste püsimine sellel tööl,» ütles Võrumaa arenduskeskuse projektijuht Mariann Toots.



Islandi praktikat tundma õppides saadi kinnitust, et noorsootöös on kodumail veel väga palju arenguruumi. Peamised märksõnad olid siinkohal hoolimine ja paindlikkus. «Õppekäik andis selgema arusaamise, millist tööd me teha tahame ning millises keskkonnas ja tingimustes,» toonitas Kerli Kõiv.