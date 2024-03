Põlvamaa neiud noppisid Jõgeval üleriigiliselt konkursilt peapreemia

Ligemale kolm aastat tegutsenud LEGEdes laulavad Gete-Ly Vija, Emma Liblik, Elis Padar ja Lemme Salf, kes on 12–13-aastased. Ka ansambli nimi on tulnud tütarlaste eesnimede tähtedest. Gete-Ly ja Lemme õpivad lisaks põhipillile soololaulu Räpinas, Emma ja Elis aga Põlvas. Ansamblit juhendab Margot Suur, kontsertmeister on Jürgen Järvpõld.