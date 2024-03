Piirilinna koolijuhid: sunniga kedagi õppima ei pane

Haridusministeerium on ette valmistamas rida muudatusi. Üks nendest on koolikohustuse ea tõstmine 18. eluaastani ehk õppimiskohustuse reform. Lisaks on kavas kutsehariduse reform, samuti väiksemate gümnaasiumide sulgemine ja eestikeelsele haridusele üleminek. Tegelda tuleb ka õpetajate palkade ja karjäärimudeli teemaga.