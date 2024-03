Kohtu määrus peatas puude raiumise Nursipalus

Halduskohus kirjutas määruses, et kui mets raiutakse maha, pole endist olukorda enam võimalik taastada. «Samas on metsaga kaetud maa praegu kasutatav militaarse harjutusalana. Samuti on piirkonnas teedevõrk, mis võimaldab erinevate masinatega maastikul liikuda. Ala ei saaks kavandatava laske­alana kasutusele võtta enne valitsuse vastavat otsust,» märkis kohus.