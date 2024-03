Vello Jaska: vahel tekib tunne, et kõik on Eestis kõigile jalgu jäänud

Küllap ei ole enam kellelegi teadmata, et meie riigi eelarves on üsna suur puudujääk. Loomulikult oli riigi rahanduse halvast seisust teadlik ka eelmisel aastal ametisse astunud valitsus, kuigi sellest valimiste eel kuigi palju ei räägitud. Veelgi enam: sellest, mis meetoditega kavatsetakse rahanduse olukorda parandama hakata, vaikiti kiivalt. Meelde tuleb ainult kõrgemalt poolt kuuldud ja lubadusena antud väide, et «me teeme riigi korda». Mõelgu siis igaüks ise edasi, mida see üldine sõnakõlks peab tähendama.