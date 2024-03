Tiit Loim: mida ja kui kaua peaks koolis õppima?

Selle üle, kui kaua peaks koolis käima ja mida seal õppima, oleme sõpradega korduvalt mõtteid vahetanud. Ühel neist läks põhi- ja keskkoolis keemias nii hästi, et ta jõudis sel erialal ka doktorantuuri. Samas leiab ta ehk mõnevõrra üllatuslikult siiski, et mõnda ainet, üks neist keemia, ei ole tegelikult mõtet koolis nii põhjalikult õpetada. Sest tõsi ta on – kes meist ikka mäletab midagi karboksüülhapete tugevuse uurimisest või oskab võrrelda estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone.



Mulle oli see keeruline juba kooliajal ja vaja pole neid teadmisi elus läinud kordagi. Sama ei saa muidugi öelda see, kes antud valdkonnas tööle asub. Aga kui keegi leiab, et selliste teadmiste õppimise asemel võiks koolis käia vähem ja tegelda millegi praktilisemaga, siis raske on väita, et see pole asjalik mõte.



Sestap tundub mullegi kaheldav, kas koolis käimise ea tõstmine 18. eluaastani on ikka vajalik. Aga argumente muudatuse toetuseks muidugi on. Kas või see, et kõrgem haridustase on uuringute kohaselt positiivses korrelatsioonis suurema sissetulekuga. Ja kui parafraseerida haridus- ja teadusminister Kristina Kallase mullu Valgas käies öeldud mõtet, ei viitsiks ilmselt ükski laps koolis käia, kui me teda veidi tagant ei utsitaks.