Meedia vahendusel teame, kui palju vaeva ja raha on vaja, et taastada mõisate algne ilme. Mida rikkamaks saab riik ja tema elanikud, seda enam tähelepanu ajaloopärand pälvib.

Restaureerimisel on tarvis erilisi oskusi ja kogemusi. Ehitusvaldkonnas on selleks olemas atesteeritud firmad vastava personaliga. Restaureerimine on õrn teema: kui ei oska, ära puutu! Asi läheb tegelikult hullemaks, kui selles vallas on käpardlikult toimetatud ja lõpptulemus ei vasta tellija või elanikkonna ootustele.