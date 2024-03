«Kevadised temperatuurid kahandavad jääd ja lund suure kiirusega. Kui kuskil ongi jää veel paksem kui kümme sentimeetrit, siis päike on teinud selle juba hapraks ning jää pole enam piisavalt tugev,» rääkis päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. Ta hoiatas ka, et nii õhukesele jääle minek on eluohtlik.