Õpilaste konflikt Valga põhikoolis päädis julma vägivallaga

Kolmapäeval hakkasid sotsiaalmeedias levima videod, kus on näha vägivallaintsidenti Valga põhikoolis. Ühel neist on näha, kuidas poiss lööb tüdrukut jalaga selga, teisel videol hüppab talle kahe jalaga selga, samal ajal filmivad intsidenti mitu ülejäänud õpilast. Ühel videotest on näha, kuidas tüdruk ohvrit juustest sikutab ja kaamera taga ütleb hääl «kõvemini ei saa või?», seepeale sikutab tüdruk kaasõpilast juustest nii kõvasti, et viimane kukub.