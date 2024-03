Riik toetab maapiirkonna ettevõtete arengut 30 miljoni euroga

Toetuse eesmärgiks on aidata ettevõtjatel luua maakohtades uusi töökohti ja seeläbi luua inimestele paremaid eeldusi maal elamiseks. Maksimaalne toetuse suurus ühe ettevõtja kohta on 200 000 eurot ning toetuse osakaal on 40% abikõlblikest kuludest. PRIA alustab taotluste vastuvõttu aasta teisel poolel.