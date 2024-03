Selgus, mida arvavad inimesed pensionäride petmisest

Märtsi alguses teatas valitsus, et koos teiste maksumuudatustega jäetakse keskmise pensioni tulumaksuvabastus järgmisel aastal selle aasta tasemele, mis on 776 eurot. Kuna järgmisel aastal tõuseb rahandusministeeriumi prognoosi järgi keskmine pension 826 euroni, siis tähendab see koalitsioonilepingus antud lubadusest taganemist. Ühiskonnauuringute Instituut küsis inimestelt, kas nende arvates on see pensionäride petmine või mitte.