Valga-Valka võistlus tuleb uues kuues

Tegu on üritusega, mis eri nimede all toimunud tegelikult juba aastaid. Järgmiseks viieks aastaks on selle korraldamise üle võtnud MTÜ Triatloniakadeemia, kelle kalendrist võib leida nii Eesti triatloni karikasarja võistlused kui ka pika ajalooga Viking Window Paide-Türi rahvajooksu. Kahe linna vahelisele jooksuvõistlusele annab omalt pool hoogu ka Utilitas, kes laiendas sellest aastast rohelise energia ja soojuse tootmist ka Valka linna.