Kogutakse mälestusi Kubija puhkekohast

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo on põline Võru kandi mees, kes pärast ülikooliõpingud kodulinna naasis ja Kubija metskonda tööle asus. «Selle kohaga oli mul kokkupuuteid ka varem. Poisipõlves toimusid meil seal suusatrennid ja see paikkond on mulle üldse hästi tuttav,» kinnitas ta.