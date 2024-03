Martin Miido, Coopi kommunikatsioonijuht:

Kui traditsioonilise äri eesmärk on teenida omanikele kasumit, siis tarbijaühistu eesmärk on pakkuda piirkonna inimestele teenust. Vahel maksab ühistu isegi mõne kaupluse tegevusele peale, kuid seda saab teha teatud piirini, et teiste poodide areng ei kannataks.