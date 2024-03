GALERII ⟩ Kaitseliidu Põlva malev sai endale uue pealiku

Lipu andis vastsele pealikule üle Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, kellele selle omakorda andis malevapealiku kohuseid seni täitnud Tarvo Planken. «Saate endale püsiva pealiku. Väikese maleva eelis on see, et kõik tunnevad kõiki,» lausus Kaitseliidu ülem, tänades malevat seni juhtinud Tarvo Plankenit.