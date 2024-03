GALERII ⟩ Tõrvas tunnustati suurimaid maksumaksjaid

Ruusmann tõi välja, et kümnest viis suuremat maksumaksjat on seotud puidusektoriga, mis on kõnekas fakt. „Puit ja selle sidustooted on nii Tõrva vallas kui kogu Lõuna-Eestis inimeste hõive vaatest ülioluline osa. Seetõttu viimastel aastatel eriti tugevalt üles kerkinud loodukaitse ja metsasektori vastasseisule on vaja leida kompromiss, mis lisaks säästvale loodushoiule arvestab ka meie inimeste jätkuva leivaga laual,“ rääkis Ruusmann.