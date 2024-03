Selgus Isamaa esinumber Europarlamendi valimistel

„Neil valimistel ei vali Eesti inimesed endale diplomaate või esindajaid kusagile kaugele välismaale. Juunis toimuvad valimised on põhimõtteline maailmavaateline valik. Eesti kontekstis tähendab see rahvahääletust tänase valitsuse poliitika osas. Euroopa Liidu kontekstis tähendab hääl Isamaale häält tugevale julgeolekupoliitikale, rahvusriikide liidule ning tervest mõistusest lähtuvale majandus- ja keskkonnapoliitikale,“ ütles Terras volikogu ees peetud kõnes. „Meie, Isamaa ülesanne on viia olulised otsused Eestis ja Euroopas õigele teele!“