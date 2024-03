«80ndatel ja 90ndatel ehitati ju sellest, mida oli võimalik kätte saada ning seetõttu ei järgitud ka projekti. Nii on paneelide peale pandud tugimüürid, millest kellelgi polnud aimugi. Enne kui ehitushankesse läksime, tellisime kogu majale ekspertiisi. Selle käigus võeti saali metalltaladelt metalliproovid, et teada saada, mis marki terasega tegemist on ja kui tugev see on. Proovi tulemused näitasid, et tegemist on keevterasega, mille kasutamine keelati juba kuuekümnendatel,» mainis vallavanem, lisades, et keevteras murdub külma ja koormuse puhul.