Esmaspäeval möödub 75 aastat märtsiküüditamisest

«Meie rahva, meie inimeste vastu pandi toime terroristlik kuritegu, kuid me elasime selle üle ja taastasime oma vabaduse, oma õigused. Vabaduse ja õiguste püsimiseks täitkem oma kohuseid oma liitlaste hulgas. See ei tähenda vaid lahinguõppusi. See tähendab head haridust, õppinud ja õppimisvõimelisi inimesi, valdkonnast ja vanusest sõltumata,» sõnas justiitsminister Kalle Laanet.