Koolitus laiendas Võrumaal korteriühistute nõustajate ringi

2023. aastal esitas KredExile taotluse saada remondiks toetust 15 Võrumaa korteriühistut. Kui plaanis on täisremont, on tehnilise konsultandi palkamine kohustuslik. KredExi aktsepteeritud ja vastava koolituse läbinud konsultantide üle-eestilises nimekirjas seisab praegu 162 nime.

Kuigi nimekiri pikk, on Võru maakonna korteriühistud jätkuvalt hädas konsultantide leidmisega, sest need on liigselt hõivatud ja uusi pole piirkonnas juurde tekkinud. Arenduskeskuse projektijuhtide Jaanus Marki ja Siim Meeliste sõnul on mitme ühistu juhatuse liikmed kurtnud, kuidas nad pole ka ligi paarikümnele välja saadetud kutsele saanud ühtegi vastust. See on omakorda takistanud toetuse taotlemist KredExilt.