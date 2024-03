Keskkonnaamet tahab rannabaari ehitamise seisata

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepa sõnul alustas amet 20. märtsil haldusmenetlust. «Kavandame ettekirjutust, et peatada ehitustegevus Tamula ranna ehituskeeluvööndis,» lausus Lepp. «Enne võimaliku ettekirjutuse tegemist kuulame ära menetlusosaliste argumendid ja vastuväited, nagu seda näeb ette haldusmenetluse seadus.»

Lepp selgitas, et veekogude kalda kaitseks on kehtestatud inimtegevust suunavad vööndid: piirangu-, ehituskeelu- ja veekaitsevöönd. «Nende eesmärk on tagada kaldal asuvate looduskoosluste säilimine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine ning ka rannal vaba liikumise ja sinna juurdepääsu tagamine.»