Pettunud piiriäärsed külad alustavad allkirjade kogumist vallavahetuseks

«Muudatusi on Rõuge vallas olnud viimase valimisperioodi jooksul palju, aga ükskõik milliste küsimuste arutelul on ettepanekute tegemine nagu vastu seina jooksmine. On tunne, et meie arvamusega ei arvestata,» rääkis Rõuge vallavolikogu eelmise koosseisu liige, Mõniste viimaseks vallavanemaks jäänud Katrin Roop.