Rein Randver: poliitiline tegelikkus kipub kogukonna häält eirama

Igas valdkonnas on spetsialistidest ja vallaelanike esindajatest koosnevad komisjonid, kes projektitaotlusi menetlevad. Määrused, mille alusel raha jagatakse, on nüüdisajastatud, hindamiskriteeriumid paigas ning tänu sellele on toetuse jagamine suhteliselt läbipaistev.

Sel aastal on taotluste arv hüppeliselt kasvanud, mis on äärmiselt tore, sest näitab meie elanike aktiivsust. Usun, et osa Valga valla eelarvest on tõesti kaasav, sest kaasatakse neid, kes ise algatuste tarbeks raha küsivad. Küll aga ei käi kõik algatused läbi hindamiskomisjonide. Veebruaris otsustas Valga vallavolikogu garanteerida MTÜ-le Triatloniakadeemia Valga-Valka linnajooksu korraldamiseks aastatel 2024–2028 toetust 5000 eurot igal aastal.