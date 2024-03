Maarius Suviste: Vene kodanikud valigu Venemaal

Mittekodanike valimisõiguse küsimus on aastaid loksunud lainetena. Olenevalt sellest, kuidas mõnel erakonnal tuju on või kas on vaja mõne skandaali summutamiseks see teema letti lüüa. Siis räägitakse ja arutletakse, aga sinnapaika see jääbki. Kahjuks.